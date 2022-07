Caselle Lurani, 45enne accoltellato alla gola: trovato morto in casa

La drammatica vicenda si è svolta a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, un uomo di 45 anni di origine rumena è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa della vittima preoccupati dopo aver sentito forti urla provenire da casa sua.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda. I vicini di casa hanno parlato di una furiosa lite. Sembra quindi che il 45enne sia stato ucciso, ma al momento non è noto chi sia stato ad aggredirlo con così tanta ferocia. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato l’uomo con ferite evidenti alla gola. Stando alle prime informazioni sul caso sembra che sia stato accoltellato in seguito ad una violenta lite.

I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda a Caselle Lurani e chi sia l’autore dell’omicidio. Il 45enne condivideva l’appartamento con due coinquilini, uno di loro in seguito all’accaduto è stato interrogato dai Carabinieri di Lodi, si tratta di un 40enne italiano. L’altro invece si sarebbe allontanato.

