Codroipo, accoltella la moglie e scappa: in casa anche le figlie piccole

La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 2 di notte a Codroipo, comune in Friuli-Venezia Giulia. In seguito all’ennesima discussione avvenuta tra marito e moglie all’interno del loro appartamento l’uomo l’ha aggredita con ferocia fino ad ucciderla. L’aggressore, il 44enne Paolo Castellani, ha più volte colpito la donna con un coltello da cucina mentre le figlie di 5 e 8 anni dormivano nella stanza accanto. La vittima è Elisabetta Molaro, una donna di 40 anni.

I due si stavano separando, lui però non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio ed è per questo che l’ha aggredita. Dopo averla uccisa ha chiamato le forze dell’ordine, dopodiché si è dato alla fuga. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la tragedia. Giunti sul posto hanno trovato il corpo senza vita della 40enne, le figlie fortunatamente non si sono accorte del brutale omicidio avvenuto in casa.

Gli agenti dopo aver svegliato le bimbe le hanno affidate ai nonni, hanno poi effettuato i dovuti rilievi del caso sul luogo del delitto. Poche ore dopo sono riusciti a rintracciare il 44enne mentre vagava a piedi, era tutto bagno e in stato confusionale, i suoi vestiti erano ancora sporchi di sangue. Dopo averlo portato in ospedale per farlo visitare lo hanno condotto in Caserma in stato di fermo di indiziato di delitto.

