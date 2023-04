Scaldasole, 38enne trovata morta in casa: è stata accoltellata

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 aprile 2023 a Scaldasole, in provincia di Pavia. Una donna di 38 anni di nazionalità albanese è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Piave intorno alle 17. La vittima, Anila Ruci, lavorava come badante e viveva in quell’appartamento da un anno circa.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stata l’estetista della donna, preoccupata dopo che la 38enne non si era presentata all’appuntamento e non rispondeva al telefono. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Scaldasole. Giunti sul posto hanno trovato il fratello della vittima fuori dall’appartamento, era in stato confusionale dopo essere stato accoltellato. L’uomo è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

In casa hanno trovato la 38enne morta, a causare il suo decesso una coltellata alla gola. Al momento non è noto chi possa aver ucciso la donna, gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Intanto, la zona in cui si è svolto l’omicidio è stata transennata dai Carabinieri per i dovuti rilievi del caso.

