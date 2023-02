Capodarco, 85enne uccisa in casa a coltellate: sospettato il marito

La tragica vicenda si è svolta nella serata di sabato, 25 febbraio 2023 a Capodarco, frazione di Fermo, nelle Marche. Un’anziana donna di 85 anni è stata trovata dal figlio distesa sul suo letto agonizzante, da qualche giorno non poteva alzarsi dal letto a causa di alcune fratture che si era procurata con una caduta.

La vittima è Giuseppina Traini, ad ucciderla con diverse coltellate sarebbe stato il marito, un anziano uomo di 88 anni. Quando il figlio ha trovato la madre era in una pozza di sangue. In preda alla preoccupazione ha subito allarmato i soccorsi con la speranza che potesse salvarsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Capodarco. Per l’anziana donna non c’è stato però nulla da fare, era già morta al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso, si indaga per chiarire come si sia svolta con esattezza la vicenda. Il marito della donna aveva sulle braccia delle ferite lacero contuse. In evidente stato di shock è stato portato in ospedale, dove è piantonato dai Carabinieri.

