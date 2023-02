Milano, 42enne accoltellato dopo una lite: è caccia all’aggressore

La terribile vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 24 febbraio 2023 a Milano, all’interno di un cantiere edile in via Illirico. Un uomo di 42 anni è stato brutalmente aggredito intorno alle 8.30 in seguito ad una lite scoppiata in cantiere con una persona che lui conosceva, i motivi della furiosa discussione però non sono stati ancora resi noti.

La vittima è stata più volte accoltellata al torace, i fendenti sono due. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti questa mattina nel cantiere situato nella zona est di Milano. Sul posto anche la Polizia per i dovuti rilievi del caso, gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’aggressione.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto il 42enne di origine tunisina è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Milano per ricevere le cure necessarie. Al momento l’uomo si trova ricoverato per via delle ferite riportare ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’aggressore dopo averlo colpito si è dato alla fuga, potrebbe essere un collega della vittima. I poliziotti continuano le indagini al fine di rintracciarlo e arrestarlo per tentato omicidio.

