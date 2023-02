Maurizio Costanzo è morto: il giornalista e conduttore aveva 84 anni

Maurizio Costanzo è morto nella mattinata di oggi venerdì 24 febbraio 2023 a Roma all’età di 84 anni, una notizia che sta sconvolgendo tutti. Una perdita davvero dura e dolorosa per il mondo dello spettacolo, il famoso e stimatissimo conduttore e giornalista vanta infatti alle spalle una lunghissima e nota carriera che di certo non verrà dimenticata.

A rivelare la triste notizia poco fa ci ha pensato il suo ufficio stampa, senza però rendere note le cause della sua morte. Negli anni il noto conduttore, giornalista, autore e sceneggiatore ha conquistato moltissimi successi, considerato un vero e proprio pilastro della televisione. In passato ha firmato molti programmi radiofonici, televisivi ma anche commedie teatrali. Il successo arrivò nel 1976 con la conduzione del talk show Bontà loro in onda sulla Rai. Ha condotto altri noti programmi come Buona Domenica e dal 1982 ha iniziato a condurre Maurizio Costanzo show su Canale 5, talk show registrato al Teatro Parioli di Roma tutt’oggi molto amato e seguito dai telespettatori.

Maurizio Costanzo ha scritto anche diversi libri nel corso della sua carriera, per quanto riguarda invece la sua vita privata è convolato a nozze per ben quattro volte. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi, in tutti questi anni hanno sempre detto di essere molto uniti e complici.