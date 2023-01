Lutto nel mondo del cinema: è morta Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida è morta oggi, lunedì 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni, la famosissima e stimata attrice era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco. Nel corso della sua lunghissima e importante carriera ha conquistato moltissimi successi, nel anni 1950 e 1960 oltre ad essere una delle più note e talentuose attrice era anche considerata un sex symbol a livello internazionale.

In passato ha recitato in molti film americani, ciò l’ha resa famosa in tutto il mondo facendola diventare una star anche a Hollywood. Nei film in cui ha recitato è stata diretta da molti importanti registi italiani come Vittorio De Sica, Mario Soldati, Alberto Lattuada e altri ancora, in Francia ha invece lavorato con Christian-Jaque e René Clair. Grazie al suo incredibile talento si è aggiudicata molti riconoscimenti, tra questi: sette David di Donatello, due Nastri d’argento e un Henrietta Award per il film Torna a settembre. Per il film Pane, amore e fantasia ha invece ricevuto una nomination ai BAFTA.

Gina Lollobrigida negli ultimi anni si è dedicata soprattutto alla fotografia e all’arte, uno dei suoi ultimi progetti è un libro di disegni. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel suo cordoglio l’ha elogiata dicendo che a lasciarci è una vera stella del cinema italiano e internazionale. Ha poi aggiunto che la famosa ed amata attrice è entrata di diritto nella storia del Paese con le sue interpretazioni e i suoi film.

