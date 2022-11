I fatti si sono svolti a Milano nella serata di domenica, 13 novembre 2022. Durante un litigio nato tra due conviventi per futili motivi all’interno della loro abitazione un uomo di 34 anni ha aggredito con ferocia la compagna. La vittima è una donna di 35 anni, è stata lei a chiamare le forze dell’ordine per chiedere aiuto intorno alle 20.30.

Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta l’aggressione, un appartamento a Milano in zona Baggio. Arrivati sul posto gli agenti hanno immediatamente bloccato il 34enne e si sono accertarti che la vittima stesse bene. È emerso che mentre i due discutevano perché la piastra della cucina non funzionava, l’uomo è andato su tutte le furie e ha iniziato a tirare i capelli alla compagna. L’ha poi colpita con violenti calci, schiaffi e con un mestolo, a causa delle violenti botte alla vittima le si è rotto anche un dente.

In casa c’erano molti oggetti rotti ed era tutto in disordine, il 34enne furioso aveva messo tutto a soqquadro. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. Lei è stata invece portata in ospedale per essere medicata per via delle ferite riportate. Ai Carabinieri ha confessato che lo scorso aprile il compagno violento l’aveva ferita con una forbice ma non lo aveva denunciato.

