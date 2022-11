La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, lunedì 14 novembre 2022 a Giugliano in Campania, comune della città di Napoli. Durante una furiosa lite nata tra le mura domestiche, a quanto pare per motivi sentimentali, un uomo del posto di 37 anni si è scagliato con violenza contro la moglie.

Il marito violento ha ripetutamente colpito la vittima con una tagliente lama. Circa dieci sono i colpi che le ha inferto, uno nella zona lombare è risultato più profondo rispetto agli altri. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata proprio la donna. Al telefono ha disperatamente chiesto aiuto perché il marito la stava pestando. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la vittima ferite e in preda alla paura, il marito era ancora agitato e su tutte le furie. La donna è stata subito trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo che il violento marito l’ha più volte colpita con la lama tagliente. Fortunatamente non è in pericolo di vita, la sua prognosi però è ancora riservata. Il 37enne è stato invece arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e maltrattamenti ed è stato portato nel carcere di Poggioreale.

