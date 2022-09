Gallarate, 68enne accoltella la madre poi si suicida: 92enne grave

Dramma a Gallarate, in provincia di Varese, dove un uomo di 68 anni in pensione ha prima tentato di uccidere l’anziana madre e subito dopo si è tolto la vita. La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, domenica 11 settembre 2022, a perdere la vita Mario Ranza, la madre di 92 anni invece è in gravissime condizioni.

Il 68enne da tempo si prendeva cura della madre, improvvisamente ieri l’ha accoltellata con ferocia su varie parti del corpo. Al momento non è noto il motivo che abbia spinto l’uomo a scagliarsi con così tanta violenza contro l’anziana madre. Lei aveva problemi legati alla sua età, ad accudirla ci pensava solo lui, forse era stanco di condurre questo tipo di vita e ha deciso di mettere fine alla vita di entrambi, senza però riuscirci fino in fondo.

Stando alla prima ricostruzione del caso, il 68enne in un primo momento ha tentato di soffocare la donna, subito dopo l’ha accoltellata con un coltello da cucina. Dopo aver aggredito quasi mortalmente la madre l’uomo si è lanciato dal balcone di casa loro, situata al sesto piano di un palazzo. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa, questi dopo aver sentito un forte rumore si sono affacciati e hanno visto il cadavere dell’uomo sul selciato. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato la 92enne gravemente ferita, il personale medico del 118 dopo essersi precipitato sul luogo della vicenda l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, al momento è ricoverata in prognosi riservata.

