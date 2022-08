La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, 8 agosto 2022 a Torre di Mosto, comune della città di Venezia. Un uomo di 55 anni si è scagliato con estrema violenza contro l’ex moglie con la chiara intenzione di ucciderla. Da tempo si erano separati e non vivevano più insieme, ma a quanto pare i rapporti tra loro erano tutt’altro che sereni, nonostante avessero due figli insieme.

Mentre la vittima, una donna di 51 anni, era all’interno della sua auto l’ex marito ha rotto uno dei finestrini del veicolo e l’ha più volte colpita con un coltello. L’uomo, una ex guardia giurata, era convinto di averla uccisa. Tornato nella sua abitazione si è recato in garage e si è tolto la vita con una balestra. In seguito all’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a Torre di Mosto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda.

La donna è stata trasportata dal Suem 118 in ospedale, al momento però non è noto in che condizioni sia e se è in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

LEGGI ANCHE -> Soragna, insegue la moglie e le spara: 62enne in manette