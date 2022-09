La drammatica e spaventosa vicenda si è svolta nella serata di ieri, domenica 11 settembre 2022 a Monteroni di Lecce, in provincia di Lecce. Una bambina di sette anni è stata brutalmente aggredita dal cane della sua famiglia, di razza pitbull. Ad assistere alla terribile vicenda la nonna della giovanissima vittima, una donna di 43 anni, in casa c’erano anche i suoi genitori.

Al momento non è ancora noto cosa abbia potuto spingere il cane ad aggredire la piccola di setti anni, forse stava mangiando qualcosa che voleva portarle via. La ferita che il morso le ha procurato è piuttosto seria, stando alle prime informazioni sul caso infatti le avrebbe staccato una guancia. In seguito a quanto accaduto ieri sera a Monteroni di Lecce la vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata in ospedale. La piccola è ricoverata al Vito Fazzi di Lecce nel reparto di pediatria, fortunatamente nonostante la brutta ferita non è in pericolo di vita.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i medici dopo aver soccorso la bimba di sette anni aggredita dal cane. In seguito al consulto chirurgico i medici dovranno decidere su come procedere per evitare che un segno troppo indelebile resti sul viso della piccola.

