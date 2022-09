La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, giovedì 8 settembre 2022 ad Artena, comune della città di Roma. Un uomo di 48 anni in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 54 anni. Lui era completamente ubriaco.

In preda alla rabbia l’uomo l’ha prima picchiata colpendola con violenti calci e pugni e subito dopo l’ha minacciata di morte con una pistola. Terrorizzata per ciò che avrebbe potuto farle è stata proprio la vittima ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono subito precipitati sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un’abitazione situata ad Artena. Giunti sul posto hanno trovato la donna in preda alla paura, l’uomo era fuori di sé. I militari hanno subito bloccato il 48enne e prestato soccorso alla compagna.

L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e porto abusivo di armi. Dalle indagini è emerso che lo scorso maggio era stato già allontanato dalla compagna, lui però continuava a perseguitarla facendola vivere nel terrore. La 54enne dopo l’aggressione subita è stata portata in ospedale per ricevere le cure adeguate, le è stato riscontrato un trauma cranico non commotivo.

LEGGI ANCHE -> Addio alla Regina Elisabetta: Carlo III è il nuovo re