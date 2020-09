Marano, da 18 anni picchia e minaccia la moglie: 58enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata da ben 18 anni dal marito violento, i fatti si sono svolti a Marano, noto comune di Napoli. Spesso scoppiavano litigi aggressivi all’interno dell’abitazione della coppia, il più delle volte per banali motivi. Questi sfociavano spesso in percosse e minacce di morte da parte dell’uomo, un 58enne, ai danni della moglie.

In preda alla rabbia il 58enne si scagliava spesso contro la moglie, la picchiava, insultava e minacciava di morte. Stanca di subire i continui maltrattamenti da parte del marito violento, la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato da moltissimi anni il suo incubo. Dopo l’ennesimo litigio l’uomo l’ha minacciata ancora una volta di morte, lei questa volta ha chiamato i carabinieri. Immediato è stato il loro intervento a casa della coppia, a Marano. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, la moglie era terrorizzata e in lacrime.

Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri hanno accertato che l’uomo picchiava e maltrattava la moglie da 18 anni. Il 58enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Poggioreale. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e minaccia dal marito violento.