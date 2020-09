Napoli, 44enne minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli: arrestato

Ennesimo episodio di violenza sulle donne, questa volta i fatti si sono svolti a Pollena Trocchia, comune della città di Napoli. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi, un uomo di 44 anni già noto alle forze dell’ordine ha minacciato di morte la moglie. Il tutto è avvenuto davanti ai figli della coppia, entrambi minorenni, hanno 12 e 15 anni.

L’intera famiglia era in piazza Amodio quando è scoppiata la lite, l’uomo ha minacciato di morte la moglie con un coltello da cucina. Alcuni passanti che hanno assistito alla violenta scena si sono spaventati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine per evitare che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. In seguito alla segnalazione, i carabinieri si sono precipitati sul luogo in cui è avvenuta la violenta vicenda a Pollena Trocchia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 44enne in evidente stato di agitazione, aveva ancora tra le mani il coltello con il quale continuava a minacciare la moglie.

Gli agenti non sono riusciti subito a bloccare e ammanettare l’uomo, prima di farlo tra loro c’è stata una colluttazione breve. Intanto l’uomo continuava ad inveire contro la moglie. Non era la prima volta che manifestava simili comportamenti violenti ai danni della donna. Il 44enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Poggioreale a Napoli.