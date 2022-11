Pozzuoli, scooter si schianta: 15enne muore, grave l’amica

Dramma a Pozzuoli, in via Raimondo Annecchino in direzione Arco Felice, dove c’è stato un violento scontro tra uno scooter e un’auto. In sella al due ruote viaggiavano due minorenni, per uno di loro l’impatto è stato fatale. La vittima è un ragazzino di soli 15 anni, a causa delle gravi ferite riportate non è sopravvissuto.

Dopo il mortale incidente tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti nella notte a Pozzuoli. I sanitari hanno provato inutilmente a rianimare il 15enne, per lui però non c’era nulla da fare. Insieme a lui viaggiava un’amica, anche lei è stata sbalzata sull’asfalto dopo lo scontro con l’auto. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La ragazzina dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate. Al momento è ricoverata in prognosi riservata. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente, le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi del caso per chiarire con esattezza come sia avvenuto lo scontro tra lo scooter e l’auto.

