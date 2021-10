Grignano, schianto violento nella notte: 3 morti e un ferito grave

È drammatico il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 ottobre a Grignano Polesine, in provincia di Rovigo. A bordo dell’auto viaggiavano quattro giovani ragazzi, tre minorenni e un 18enne. Il veicolo è finito contro un platano a bordo strada, lo schianto è stato violentissimo. Tre ragazzi sono morti sul colpo, un altro è rimasto gravemente ferito in seguito al mortale incidente.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la drammatica vicenda è avvenuta poco prima della mezzanotte, il veicolo viaggiava verso Grignano da Rovigo. È stato un vigile del fuoco di passaggio a notare le luci di posizioni dell’auto, dopo essersi avvicinato si è trovato di fronte ad una vera e propria tragedia. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul luogo del terribile incidente. I pompieri hanno tagliato il tetto del veicolo con cesoie e altri strumenti e hanno estratto i ragazzi dall’auto.

Tre ragazzi morti sul colpo in un incidente stradale a Grignano, il quarto ragazzo è grave

Per tre ragazzi non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il loro decesso. Dopo essere stato stabilizzato dai medici, l’unico ragazzo sopravvissuto alla tragedia è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso in gravi condizioni.

Erano giovanissimi i ragazzi che hanno perso la vita nella notte in provincia di Rovigo, si tratta di Marco Stocco, 18 anni, Michael Zanforlin e Filippo Bettarello, entrambi 17enni. Il ragazzo sopravvissuto ha invece 16 anni, al momento è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Rovigo.

