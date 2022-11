Artogne, bimbo attraversa per recuperare la palla: moto lo travolge

Sfiorata la tragedia ad Artogne, in provincia di Brescia, dove un bambino di otto anni avrebbe potuto perdere la vita. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre 2022, in via Gianico. Mentre stava giocando la giovanissima vittima ha attraversato improvvisamente la strada per recuperare la sua palla ed è stato travolto da una moto.

L’uomo in sella alla motocicletta non ha avuto il tempo di sterzare per evitare il bambino e lo ha investito. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, dell’elisoccorso, di due ambulanze e di un’automedica. Inizialmente non era noto quanto fossero gravi le condizioni di salute del bimbo, fortunatamente però non sono apparse critiche. Dopo l’impatto era dolorante e in preda alla paura, il personale medico del 118 sin da subito ha però constatato che non era in pericolo di vita.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, ad Artogne, il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per essere sottoposto agli esami del caso. Il motociclista che lo ha investito è rimasto illeso. Intanto, i carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

