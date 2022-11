Chiari, bimbo di 3 mesi resta chiuso in auto: carabinieri lo salvano

Sono stati attimi di tremenda paura quelli provati da una donna nel parcheggio di un supermercato situato a Chiari, in provincia di Brescia. I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, giovedì 10 novembre 2022 e fortunatamente dopo il grande spavento tutto si è risolto nel migliore dei modi. Cosa è successo? È rimasta fuori dall’auto, le chiavi erano dentro il veicolo e il sistema centralizzato ha bloccato le portiere, all’interno dell’auto anche il figlio di soli tre mesi.

Il neonato è rimasto intrappolato dentro il veicolo, seduto sul suo seggiolino, quando le portiere si sono chiuse la madre in preda alla disperazione ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Chiari. Giunti sul posto gli agenti hanno subito rassicurato la donna e subito dopo hanno aperto una delle portiere dell’auto rompendo il finestrino.

La donna ha riabbracciato il suo bambino tirando un forte respiro di sollievo, fortunatamente la vicenda non ha causato spiacevoli conseguenze. Sul posto per accertarsi che il piccolo stesse bene si sono precipitati anche i sanitari del 118, il neonato fortunatamente non aveva bisogno di cure mediche.

