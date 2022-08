Lettere, minaccia di lanciarsi nel vuoto: Carabinieri la salvano

Sfiorata la tragedia a Lettere, comune della città di Napoli, dove una donna ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, all’altezza di otto metri. Alcuni residenti avevano notato che era in evidente stato di agitazione, preoccupati dal suo atteggiamento hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri.

Giunti sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Lettere, gli agenti hanno provato ad avvicinarsi alla donna per capire quali fossero le sue intenzioni. Lei vedendoli si è agitata ancora di più e ha scavalcato il muretto minacciando di saltare. Fortunatamente i Carabinieri, dopo circa due ore di mediazione, sono riusciti a convincere la donna a non lanciarsi nel vuoto, lei però continuava ad essere molto agitata. I militari hanno presto capito che si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dalle indagini è emerso che prima della vicenda la donna aveva trascorso qualche ore in una camera di albergo con altre due persone. Dopo essersi recati nella stanza in cui era stata hanno trovato un uomo già noto alle forze dell’ordine e una donna di origine venezuelana. All’interno della camera hanno poi trovato 3650 euro in contati e un chilo di cocaina. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

