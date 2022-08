Bernareggio, viola il divieto di avvicinamento e segue l’ex: arrestato

I fatti si sono svolti a Bernareggio, comune in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 48 anni in sella al suo scooter ha inseguito l’ex moglie 41enne, violando il divieto di avvicinamento che aveva nei suoi confronti. La donna era a bordo della sua auto, stava tornando a causa quando si è accorta che l’ex la stava seguendo.

Al primo semaforo rosso l’uomo si è accostato con lo scooter al fianco del veicolo in cui viaggiava la moglie chiedendole di fermarsi, lei però non ha assecondato la sua richiesta. In preda alla paura mentre l’uomo la seguiva si è recata davanti una caserma dei Carabinieri, lì ha citofonato per chiedere aiuto. Lo scorso febbraio la vittima aveva denunciato il marito con l’accusa di maltrattamenti. Per questo lui era stato allontanato dalla casa familiare ed era stato emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento all’ormai ex moglie.

In seguito alla richiesta di aiuto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda nei giorni scorsi a Bernareggio. All’arrivo degli agenti i due stavano litigando in modo animato davanti alla Caserma. Il 48enne è stato arrestato, nei suoi confronti è stata subito inoltrata la richiesta di aggravamento per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie.