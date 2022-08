La violenta aggressione si è svolta a Roma, dopo aver scoperto che la moglie lo tradiva è andato su tutte le furie. La donna rientrava a casa più tardi del solito, si è insospettito e ha installato un segnale gps sulla sua auto, così ha scoperto che aveva un amante. Dopo averla seguita ha scoperto dove viveva il suo rivale, qualche giorno dopo si è recato a casa sua e lo ha aggredito con ferocia.

L’uomo ha più volte accoltellato l’amante della moglie, un uomo di 40 anni, con un coltello da cucina. Una delle coltellate gli ha lesionato un polmone. Dopo averlo aggredito si è nascosto in un sottoscala poco distante dal luogo in cui si sono svolti i fatti a Roma. Poco dopo le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo, aveva ancora le mani e la maglia sporche di sangue. Ad allarmare la Polizia sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla violenta vicenda.

Il marito geloso è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio, nella colluttazione anche lui ha riportato alcune ferite. I poliziotti dopo averlo arrestato lo hanno portato in ospedale per ricevere le cure necessarie, i medici lo hanno medicato e dimesso. In gravi condizioni invece l’amante della donna. La vittima inizialmente è stata portata al policlinico Casilino, poco dopo è stato trasferito d’urgenza all’Umberto I, dove lotta tra la vita e la morte.

