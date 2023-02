Roma, stanco dei rimproveri massacra l’anziana madre: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Roma, dove un uomo di 58 anni si è scagliato con ferocia contro l’anziana madre di 87 anni. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche l’ha massacrata di botte, la vittima soffre di demenza senile e non sempre è lucida. Spesso chiedeva aiuto al figlio e lo rimproverava perché collaborava poco in casa, atteggiamenti che hanno mandato l’uomo su tutte le furie.

In preda all’ira ha iniziato a picchiare selvaggiamente la madre, lasciandola poi a terra in una pozza del suo sangue. In seguito al suo insano gesto è stato proprio lui ad allarmare le forze dell’ordine confessando di aver picchiato la madre. Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo del tentato omicidio avvenuto all’interno di un appartamento situato in via Portuense a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’anziana donna a terra priva di sensi. È stata subito trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo Forlanini.

Le condizioni dell’87enne non sono buone, si trova infatti ricoverata in coma in prognosi riservata a causa di un’emorragia cerebrale non operabile. È in pericolo di vita. Il 58enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ai danni della madre.

