Roma, getta benzina sull’ex e tenta di ucciderla: passante la salva

Sfiorata la tragedia a Selva Nera, una zona di Roma, dove una donna ha rischiato di essere uccisa dall’ex compagno. I fatti si sono svolti lo scorso 24 maggio 2023 ma sono stati resi noti solo ora, la vittima è una giovane donna ucraina che vive in Italia da qualche mese, a tentare di ucciderla è stato un suo connazionale di 39 anni.

I due avevano iniziato a convivere ma da quel momento erano iniziati anche i maltrattamenti, lei stanca di subire le violenze tra le mura domestiche aveva da poco messo fine alla loro relazione sentimentale. Una decisione che probabilmente il 39enne non ha preso bene, infatti ha cercato di bruciarla viva. Dopo essersi nascosto dietro un cespuglio ha gettato della benzina addosso all’ex compagna e ha provato a darle fuoco con dei fiammiferi. Fortunatamente un passante si è accorto di ciò che stava accadendo e non ha esitato ad intervenire, mettendo in fuga l’aggressore.

L’intervento del passante ha salvato la vita alla giovane vittima, che altrimenti sarebbe morta. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Roma. Le indagini hanno permesso di rintracciare l’uomo, dopo la fuga aveva trovato rifugio a Salerno. Il 39enne dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

