Brianza, 60enne colpisce il figlio con una martellata in testa: ha difeso l’ex nuora

La violenta vicenda si è svolta durante il weekend appena trascorso in Brianza, dove un uomo di 60 anni ha aggredito il figlio 37enne. Il motivo? Da anni l’uomo maltrattava l’ormai ex compagna, da quando la loro storia d’amore era giunta al capolinea lei continuava a vivere nello stesso palazzo degli ex suoceri.

In preda alla rabbia il 37enne ha preso un martello dicendo che aveva intenzione di ‘spaccare tutto’, con l’arma avrebbe colpito anche l’ex compagna ma il padre glielo ha impedito. Dopo averlo disarmato il 60enne ha utilizzato il martello contro il figlio, colpendolo alla testa perché stanco dei suoi violenti comportamenti contro l’ex. Sul posto, un appartamento situato in Brianza, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine. Ad allarmare i Carabinieri sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le forti urla.

Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti hanno evitato che la situazione degenerasse ancora. Il 37enne ha riportato solo una ferita alla testa, fortunatamente non è in pericolo di vita, dalle indagini è però emerso che da tempo perseguitava l’ex compagna. Al momento non è noto quali saranno i provvedimenti, al 60enne intanto sono state sequestrate alcune armi che deteneva in casa in modo regolare.

