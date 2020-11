Milano: pitbull ferisce al volto bimba di un anno e mezzo in casa

È accaduto nella giornata di ieri 3 novembre 2020 a Milano, all’interno di un palazzo situato in via Primo Mazzolari. Una bambina di un anno e mezzo è stata ferita al volto da un cane, un pitbull. Quando le porte dei due appartamenti si sono aperte il cane sembra essere sfuggita alla padrona, dopo aver raggiunto la piccola in casa sua l’ha ferita con un morso tra l’occhio e lo zigomo.

Immediato è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Milano. La giovanissima vittima è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. Tanta è stata la paura provata a causa della terribile vicenda. Nonostante le ferite riportate dalla piccola siano gravi non sembra essere fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i dovuti rilievi del caso. I poliziotti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Stando ai primi accertamenti la padrona del pitbull sembra essere una vicina di casa della famiglia della bimba. Stando alle prime ipotesi, la donna stava uscendo con il suo cane e che nello stesso istante anche la piccola è uscita insieme alla sua famiglia. Era sul passeggino quando il cane l’ha aggredita.