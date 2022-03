Torre del Greco, infermiera presa a calci e pugni dai parenti di una paziente

La violenta vicenda si è svolta nella serata di lunedì, 28 marzo 2022 all’ospedale di Torre del Greco, comune della città di Napoli in Campania. Una giovane infermiera è stata brutalmente aggredita. Stando alle prime informazioni sul caso, sono stati in quattro a colpirla, prima con un ombrello poi con violenti calci e pugni, le hanno anche tirato i capelli.

Quattro persone di Ercolano che poco prima aveva chiamato in ospedale per una loro parente con un forte mal di testa. I sanitari non hanno giudicato grave la situazione ed è per questo che non le hanno mandato un’ambulanza per il trasporto in ospedale. Giunti in pronto soccorso i parenti della donna hanno visto le ambulanze parcheggiate fuori e sono andati su tutte le furie.

Ignorando la guardia giurata in servizio in ospedale l’uomo e le tre donne sono entrati e si sono improvvisamente scagliati con violenza contro la giovane infermiera, erano in preda alla rabbia. A causa della feroce aggressione quest’ultima ha riportato lividi e contusioni, sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la violenta vicenda avvenuta intorno alle 23 di lunedì sera all’ospedale di Torre del Greco.

LEGGI ANCHE -> Concorezzo, accoltella un anziano al cimitero poi si costituisce: arrestato