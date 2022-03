Concorezzo, accoltella un anziano al cimitero poi si costituisce: arrestato

È successo a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo di 64 anni ha improvvisamente aggredito un 81enne al cimitero ferendolo con una coltellata. L’anziano signore era andato a trovare la defunta moglie. Non appena stava andando via si è imbattuto in uno sconosciuto che dopo avergli chiesto l’ora ha uscito dalla tasca un coltello e lo ha accoltellato.

In seguito al suo insano gesto l’aggressore si è recato in caserma e si è costituito, aveva ancora con sé il coltello sporco di sangue. I carabinieri si sono subito precipitati al cimitero dove hanno trovato la vittima a terra con una profonda ferita al fianco. Sul posto immediato anche l’intervento del personale medico del 118. I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi all’81enne lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate. L’anziano uomo è in pericolo di vita.

Nonostante le gravi condizioni di salute la vittima ha raccontato agli agenti come si sono svolti i fatti. Al momento è ricoverato in prognosi riservata, ancora in pericolo di vita. Il 64enne è stato invece arrestato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Monza con le gravi accuse di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.

