Limbiate, 35enne aggredito con un machete al parco

È successo nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 marzo 2022 a Limbiate, in Lombardia, su una strada provinciale che divide i boschi del Parco delle Groane. Intorno alle 3 del mattino, per ragione ancora sconosciute, un uomo di 35 anni è stato aggredito con ferocia. Lo hanno colpito con un machete procurandogli gravi e profonde ferite alle testa.

In seguito alla terribile vicenda avvenuta nella notte a Limbiate, tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’accaduto. La vittima è stata trasportata con estrema urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. A causa delle gravi ferite riportate è stato subito sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Fortunatamente l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

Sul luogo della spaventosa vicenda sono intervenuti anche i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Il machete utilizzato durante la violenta aggressione è stato ritrovato e sequestrato. Al momento non è noto il motivo che abbia spinto l’aggressore a scagliarsi con così tanta violenza contro il 35enne. Sembra però che in mattinata gli agenti siano riusciti a rintracciarlo a Cesate. I carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

