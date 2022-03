Padova, mamma e figlio travolti sulle strisce: muore bimbo di tre mesi

La tragica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 marzo 2022, a Padova. Intorno alle 15.30 una donna stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al figlio di soli tre mesi quando entrambi sono stati improvvisamente travolti da un auto. Ad avere la peggio il neonato, a causa del violento impatto è sbalzato fuori dal passeggino arrivando in strada.

In seguito al terribile incidente avvenuto ieri a Padova immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragedia. Donna e bambino sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Giunto al pronto soccorso pediatrico si sono rivelate disperate le condizioni di salute del piccolo di soli tre mesi. A causa delle gravissime ferite riportate è morto dopo un paio d’ore.

Stando alle prime informazioni sul caso sembra che il conducente dell’auto che ha travolto la donna e il suo bambino si sia accorto troppo tardi che stavano attraversando la strada. Mentre faceva la rotatoria ha provato a frenare ma non è servito a nulla. L’uomo non ha riportato ferite dopo l’incidente, ma al momento è in stato di shock per ciò che è successo. In preda alla disperazione la mamma del neonato che ha perso la vita, anche lei ha riportato delle lesioni ma non sembra essere in pericolo di vita.

