Will Smith si scusa per lo schiaffo a Chris Rock

Tutto il mondo non ha parlato d’altro, se non dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock la notte degli Oscar.

Nessuno avrebbe mai immaginato di assistere ad una simile scena, nessuno poteva pensare che l’attore avrebbe fatto un simile gesto.

Proprio per questo, almeno inizialmente, molti hanno pensato fosse una gag, uno scherzo studiato ad hoc per far parlare. Invece no.

Will Smith, a distanza di un giorno, ha scritto un post di scuse sul suo profilo Instagram, definendo il suo comportamento “inaccettabile e imperdonabile“.

Will Smith si scusa su Instagram

Il gesto dell’attore, neo vincitore della celebre statuetta come Migliore attore protagonista per il film “King Richard – Una famiglia vincente”, è scaturito dopo una battuta di Chris Rock sull’alopecia della moglie.

Spiacevole sì ma sicuramente non violenta, a differenza della reazione di Will Smith, che è tornato sui social per le scuse ufficiali.

“Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente“, scrive l’attore. “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori di me e mi sbagliavo. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo“, continua nel post su Instagram.

Infine, le scuse anche per le famiglie del film con il quale ha vinto l’Oscar: “Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Ci sto lavorando“.

La reazione dell’Academy

A seguito del gesto, l’Academy si è pubblicamente dissociata dal comportamento di Will Smith, sottolineando l’importanza di celebrare le vittorie di artisti e tecnici.

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Su Twitter, l’organizzazione ha rilasciato un comunicato in cui specifica quanto segue. “L’Academy condanna le azioni del signor Smith durante la cerimonia di ieri sera. Abbiamo ufficialmente iniziato una revisione formale intorno all’incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in conformità con il nostro statuto, gli standard di condotta e la legge della California“.