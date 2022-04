Will Smith bandito dagli Oscar per 10 anni

Dopo appena due settimane dalla notte degli Oscar 2022, che ha visto come protagonista assoluto (suo malgrado) Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock, l’Academy ha deciso.

Venerdì 8 aprile il Consiglio dei Governatori dell’Academy ha preso la fatidica decisione di bandire l’attore per 10 anni dalla partecipazione alla cerimnonia.

“Accetto e rispetto la decisione dell’Academy“, ha detto Smith in una dichiarazione dopo l’annuncio.

L’attore fuori dagli Oscar per 10 anni

David Rubin e Dawn Hudson, CEO dell’Academy, in una lettera dopo la riunione hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la decisione.

“La 94esima edizione degli Oscar doveva essere una celebrazione dei tanti, nella nostra comunità, che hanno fatto un lavoro incredibile l’anno scorso; tuttavia, quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso del signor Smith sul palco.

Durante la trasmissione, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione.

Per questo, siamo dispiaciuti. Era un’opportunità di dare un esempio ai nostri ospiti, ai telespettatori e alla nostra famiglia dell’Academy nel mondo, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Il Consiglio dei Governatori ha discusso come meglio rispondere alle azioni di Will Smith agli Oscar, oltre ad accettare le sue dimissioni. Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni a partire dall’8 aprile 2022, Will Smith non sarà autorizzato a partecipare a nessun evento o programma dell’Academy, di persona o virtualmente, inclusi, ma non solo, gli Academy Awards“, si legge nella dichiarazione.

La lettera continua nell’esprimere gratitudine a Chris Rock “per aver mantenuto la sua compostezza in circostanze straordinarie», e a chiamare la sua decisione «un passo verso un obiettivo più grande di proteggere la sicurezza dei nostri artisti e ospiti, e ripristinare la fiducia nell’Accademia“.

Will Smith e le scuse su Instagram

Il gesto dell’attore, neo vincitore della celebre statuetta come Migliore attore protagonista per il film “King Richard – Una famiglia vincente”, è scaturito dopo una battuta di Chris Rock sull’alopecia della moglie.

Spiacevole sì ma sicuramente non violenta, a differenza della reazione di Will Smith, che è tornato sui social per le scuse ufficiali.

“Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente“, scrive l’attore. “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori di me e mi sbagliavo. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo“, continua nel post su Instagram.

Infine, le scuse anche per le famiglie del film con il quale ha vinto l’Oscar: “Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Ci sto lavorando“.