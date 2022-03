Charlene di Monaco è tornata a casa

La principessa Charlene di Monaco è finalmente tornata a casa.

Dopo aver soggiornato diverse settimane in una clinica svizzera per la convalescenza, arriva il comunicato ufficiale dal Palazzo che annuncia il rientro della principessa.

“In accordo con i suoi medici e visto che il suo ristabilimento è sulla buona strada, i principi – le Loro Altezze Serenissime – hanno deciso che a questo punto la Principessa può continuare la convalescenza a Monaco. Sua Altezza Serenissima si è felicemente riunita con la sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane permetteranno alla Principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali“.

Il comunicato prosegue chiedendo la privacy di Charlene e della famiglia.

“La Principessa ha ancora bisogno di calma e serenità. Pertanto la coppia chiede di continuare a rispettare la sua vita privata e l’ambiente familiare“.

Charlene di Monaco: i problemi di salute

Charlene di Monaco ha iniziato a non sentirsi bene a gennaio 2021, poco tempo dopo essere partita per il Sudafrica, dove era impegnata in alcune attività promosse dalla sua fondazione.

Nel mese di maggio, l’annuncio di una grave infezione che le impediva il rientro a Palazzo.

A novembre, tuttavia, la principessa ha fatto ritorno a casa, anche se il suo aspetto non era rassicurante: dimagrita, con il viso stanco e provato dalla malattia.

Poco dopo il suo rientro, però, Charlene ha lasciato Montecarlo per recarsi in una clinica svizzera nella quale proseguire la convalescenza.

Come di consueto, le voci in merito alla sua salute non hanno mai smesso di circolare.

A detta di qualcuno, Charlene peserebbe solo 46 kg, molto poco per la suaaltezza.

La comunicazione del suo ritorno a casa, comunque, potrebbe far ben sperare, ma come sempre le informazioni diffuse a mezzo stampa sono molto poche.

Charléne sembra così pronta a recuperare il tempo perso.

Dopo aver mancato al suo anniversario di nozze e alla festa per i 7 anni di Jacques e Gabriella, sembra che sarà presente a festeggiamenti del compleanno del Principe, che compirà 63 anni il 15 marzo.