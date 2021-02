Roberta Morise svela: “Ho avuto un crollo, avevo bisogno di riprendermi…”

Roberta Morise ha rivelato alcune inedite confessioni personali in un’intervista rilasciata nell’ultimo numero del settimanale Visto. La nota conduttrice e showgirl ha raccontato di aver dovuto fare i conti con un periodo un po’ delicato che l’ha fatta crollare emotivamente. Per fortuna la crisi non è durata a lungo, oggi sta bene ed è felice dei nuovi progetti lavorativi.

La conduttrice durante l’intervista ha fatto sapere che il crollo è arrivato dopo aver preso parte del cast de I fatti vostri, affiancava Giancarlo Magalli in trasmissione. Lei stessa ha spiegato: “Dopo aver lasciato ‘I fatti vostri’ ho avuto una piccola crisi: anche una roccia può cedere. Dopo un piccolo crollo avevo bisogno di riprendermi un po‘“. Mentre stava vivendo quel periodo un po’ buio della sua vita è nata l’idea di registrare la cover di ‘A mano a mano’ insieme all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi Pierdavide Carone. Roberta Morise ha fatto sapere che fu il produttore Luca Catalano a fare di tutto per farla riavvicinare alla musica.

Roberta Morise felice di far parte del cast di Detto Fatto, ecco cosa sogna da sempre

Roberta Morise oggi è molto felice, lei stessa ha fatto sapere che grazie a Detto Fatto ha potuto unire la musica e la televisione, le sue più grandi passioni. Nel programma condotto da Bianca Guaccero su Rai Due infatti cura una rubrica tutta sua dedicata alla musica. A detta sua è entusiasta e felice di essere entrata a fare parte del cast del programma e ringrazia la conduttrice per averla accolta nel programma con molto affetto.

La conduttrice ha poi rivelato di avere un sogno nel cassetto. Quale? Sogna di partecipare al Festival di Sanremo. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Mi piacerebbe prendere parte a Sanremo come cantante, ma anche come conduzione: é il sogno che ho fin da piccola“.