GF Vip, Antonella Fiordelisi in crisi: “Sono stanca davvero”

Antonella Fiordelisi continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo modo di fare e il suo modo schietto di dire le cose ha sempre creato dinamiche nella casa più spiata d’Italia, rendendosi spesso protagonisti di battibecchi e litigi con gli altri concorrenti. Anche la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori, sono in molti però a pensare che fuori dalla casa tra loro non durerà a lungo.

Ieri sera la gieffina sarebbe potuta diventare la seconda finalista del reality ma i telespettatori hanno premiato Micol Incorvaia. Lei è apparsa sin da subito delusa, sperava che quel posto sarebbe spettato a lei o a Nikita Pelizon. Dopo la puntata si chiusa in camera in preda ad un momento di sconforto, si è poi sfogata con Andrea e Nkita. Tra le varie cose ha fatto sapere che non parteciperà ad altri reality, al momento desidera solo tornare a casa dai suoi genitori e vedere se Edoardo la sta aspettando.

In crisi nella notte Antonella Fiordelisi ha poi detto: “Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò.” Lei pensa che da casa le cose non si percepiscano come le vede lei, soprattutto quando parlano senza microfono. Rispetto ad altri pensa di aver fatto tanto e di essere sempre stata sincera ma non capisce perché succedono certe cose, anche per questo si è detta stanca. Non è la prima volta che dice di essere stanca dopo tutti questi mesi trascorsi nella casa, ma non ha mai abbandonato il reality. Anche questa volta resterà solo uno sfogo o deciderà davvero di andare via? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

