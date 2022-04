Il comportamento di Francesco Chiofalo a La Pupa e Secchione Show ha mandato su tutte le furie la fidanzata Drusilla Gucci. Cosa è successo? Non ha preso affatto bene le battutine che il pupo e Malena si sono scambiati durante l’ultima puntata del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno.

Tramite un video la nota attrice hard ha detto a Chiofalo di aver notato che non le toglieva mai gli occhi di dosso, gli ha quindi proposto di trascorrere una notte insieme a lei. In puntata lui ridendo alla conduttrice ha detto che se avesse accettato la fidanzata non l’avrebbe presa bene, la d’Urso gli ha però dato una settimana per riflettere sulla proposta. Tramite alcune Instagram Stories Drusilla Gucci si è detta schifata e disgustata per quello che ha visto. Tra le varie cose ha poi aggiunto: “Ci eravamo detti determinate cose. Io boh, sono veramente schifata. Non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta! Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente“.

Ospite ieri a Pomeriggio Cinque ha ribadito di aver preso male la situazione, è gelosa e la proposta di Malena al suo fidanzato l’ha molto irritata. A Barbara d’Urso ha detto che il suo rapporto con Francesco Chiofalo al momento è in pausa perché vuole dissociarsi da quel discorso per lei ‘penoso’. Metterà fine alla loro storia d’amore? Questo ancora non lo sa, lei stessa ha detto che prima deve parlare con lui. La conduttrice l’ha invitata nella prossima puntata de La Pupa e il Secchione Show dove Drusilla Gucci ha detto che andrà volentieri per parlare con il fidanzato.

