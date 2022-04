Simona Ventura e Giovanni Terzi in passato aveva manifestato la volontà di convolare a nozze ma i due sono hanno ancora pronunciato il fatidico ‘si’. Nessuna crisi tra loro, la loro storia d’amore infatti procede a meraviglia e non potrebbero essere più felici. Intervistata da Gente la conduttrice ha rivelato che i due non sono ancora convolati a nozze solo a causa di alcuni imprevisti.

Il desiderio di diventare marito e moglie non è svanito, lei stessa ha dichiarato: “Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”. È quindi colpa degli eventi se loro non si sono ancora sposati, per il loro ‘grande giorno’ sognano una festa senza rischi, vogliono godersela pienamente con le persone che hanno nel cuore.

Simona Ventura ha continuato dicendo che è certa che prima o poi riusciranno a diventare marito e moglie, il loro è un amore forte e si esprime ogni giorno. La conduttrice ha fatto poi sapere che lei e il compagno insieme sono in grado di superare ogni avversità. A detta sua mancano solo le fedi ma loro si sentono già una famiglia, si sentono profondamente legati. Ai microfoni di Gente ha poi detto di aver sempre creduto nell’amore però non pensava che lo avrebbe trovato ancora. Ha poi concluso dicendo: “Il nostro amore mi ha restituito entusiasmo, energia, forza, serenità ed equilibrio.”