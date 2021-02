Simona Ventura, speciale dedica a Giovanni Terzi: “Da quando ci sei tu…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, i due si mostrano spesso insieme sui social, dove si dedicano parole speciali e piene d’amore. Ieri la nota ed amata conduttrice ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme al compagno, alle loro spalle si vede un bellissimo tramonto.

Nella didascalia dello scatto Simona Ventura ha fatto sapere ai suoi tantissimi follower che d’inverno il mare le ha sempre fatto provare contrastanti sentimenti, dalla malinconia alla più sfrenata felicità. È grande l’amore che prova per la sua terra d’origine, l’Emilia Romagna, lei stessa ha detto di essere felice di averla ritrovata e per un po’ non vuole allontanarsi. Subito dopo la conduttrice ha dedicato speciali parole a Giovanni Terzi, questo è ciò che ha scritto: “Che fortuna averti incontrato, da quando ci sei tu, tutto viene positivo e naturale”.

Giovanni Terzi e Simona Ventura si dedicano parole d’amore su Instagram

La risposta di Giovanni Terzi non si è fatta attendere, ha commentato il post della compagna dicendo di essere un uomo fortunato perché è amato da lei, ha poi concluso con un ‘Ti amo’ accompagnato da alcuni cuori. Dopo la dedica di Simona Ventura anche il compagno ha postato lo stesso scatto sul suo profilo Instagram e le ha dedicato parole piene d’amore. Rivolgendosi alla conduttrice nella didascalia del post ha infatti scritto: “Il tuo sorriso, la mia gioia; il tuo amore la mia forza“. I due sono più innamorati e complici che mai e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. Avevano già scelto la data del matrimonio ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno rimandato i preparativi. Convoleranno sicuramente a nozze quando la situazione migliorerà.