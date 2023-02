Stando ai rumors l’ex di Antonella Fiordelisi varcherà presto la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip nei panni di concorrente, una notizia che ha non poco sconvolto il padre della gieffina. Tra Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa non corre buon sangue e questa è cosa certa, da mesi i due si attaccano sui social e nelle interviste rilasciate da quando l’influencer campana ha iniziato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Mesi fa Gianluca Benincasa è approdato al Grande Fratello Vip per confrontarsi con l’ex, dicendo di essere ancora innamorato di lei. Si è detto anche convinto che anche lei ricambi ancora i suoi sentimenti. In più occasioni ha accusato il padre di Antonella Fiordelisi di essere stato lui a convincerla a prendere le distanze da lui per aspirare a qualcuno che possa darle maggiore visibilità. Da pochi giorni la gieffina ha messo un punto definitivo alla sua relazione con Edoardo Donnamaria, se l’ex entrerà davvero nella casa come vivrà questa situazione? I due potrebbero riavvicinarsi?

Il padre di Antonella Fiordelisi si è chiaramente ribellato dopo aver appreso la novità. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram si è chiesto come possa la produzione far entrare in casa l’ex della figlia dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento in cui lei è molto fragile. Ha poi continuato dicendo che Benincasa lo ha diffamato in varie interviste e sui social ed è ossessionato da Antonella. Stefano Fiordelisi ha poi concluso dicendo: “Usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.