Se la rottura sarà davvero definitiva da adesso in poi Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continueranno il loro percorso al Grande Fratello Vip ognuno per conto suo. In diverse occasioni i due si sono scontrati, lasciati e poi riconciliati. Questa volta però la fine della loro storia d’amore sembra essere definitiva.

I due hanno vissuto momenti di grande freddezza dopo le liti scoppiate tra loro a causa delle nomination del gieffino nei confronti di Oriana e del suo pentimento. Più volte hanno animatamente discusso nel tentativo di chiarire, ma il loro rapporto si è incrinato sempre di più. Entrambi stanno soffrendo molto nella casa più spiata d’Italia, non riescono più ad andare d’accordo e sembra che non ci siano più i presupposti per stare insieme.

Nella notte Antonella Fiordelisi ha lasciato definitivamente Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Gli ha rinfacciato il fatto di averla messa in cattiva luce durante la puntata andata in onda ieri sera, a detta sua ha partecipato al reality per pensare a se stessa e non per stare male a causa di un uomo. Ha poi aggiunto: “Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme e non siamo più una coppia.” A detta sua con il tempo lui è cambiato, all’inizio non la faceva stare male. La gieffina pensava di aver trovare un amore vero ma si sbagliava. Tra le varie cose ha poi concluso dicendo che la loro relazione è finita perché non avrebbe senso andare avanti.

