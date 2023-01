Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non riescono a stare più di qualche giorno senza litigare, nella notte al Grande Fratello Vip c’è stato un nuovo scontro. Stavano chiacchierando sul letto quando la gieffina ha detto al fidanzato di non sentirsi amata, a detta sua non l’ha difesa quando nella casa l’hanno diffamata, in massa hanno alzato la voce contro di lei e lui non ha fatto nulla.

Ancora una volta gli ha rinfacciato di essere amico con una sua ex ed è per questo che non dovrebbe limitare il suo rapporto con Spinalbese. Il volto di Forum non era affatto d’accordo con la fidanzata, le ha subito detto di averla sempre difesa quando era il caso di farlo. Infastidito dalle parole della Fiordelisi Edoardo Donnamaria ha poi aggiunto: “Per te ho sopportato e fatto di tutto. Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, devi dire la verità.”

Il gieffino dopo aver litigato con Antonella Fiordelisi si è lasciato andare ad uno sfogo con Dana, alla quale ha detto che non è un sentimento sano, pensa che l’influencer campana non sia al 100% innamorata di lui. Più volte ha poi ribadito che fuori lui ha avuto molte esperienza e una cosa simile non l’ha mai vista, le ragazze fuori non lo facevano stare in questo modo.

LEGGI ANCHE -> Edoardo Donnamaria contro Antonella: le offensive frasi del gieffino