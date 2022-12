Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà la attacca: “Cattiva e perfida”

Antonella Fiordelisi si sta conquistando l’antipatia di diversi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, nelle scorse ore Giaele De Donà l’ha attaccata duramente. Da un po’ le due non riescono più ad andare d’accordo, dopo che l’influencer campana ha litigato con Oriana Marzoli Giaele le ha riservato dure parole.

La gieffina pensa che la Fiordelisi sia una persona perfida e cattiva perché va sempre sul personale quando discute con qualcuno nella casa più spiata d’Italia, lo ha fatto anche con lei quando ha messo in mezzo suo marito. Anche Giaele De Donà si è resa protagonista di alcune discussioni al Grande Fratello Vip, ma ci ha tenuto a ricordare che lei non è mai andata sul personale con nessuno.

Parlando della lite con Oriana e Micol ha consigliato loro di non considerare affatto Antonella Fiordelisi nella casa, perché è convinta che quello che vuole è proprio litigare. Lei non vuole darle questa soddisfazione, ha infatti detto: “Litigarci sarebbe regalarle una soddisfazione troppo grande. Quando si arrabbia va sul personale da perfida.” Alle amiche ha poi detto che se la attaccano lei passa da vittima, per questo non si è intromessa mentre litigava con Oriana e faceva anche il suo nome. Giaele De Donà riferendosi alla Fiordelisi ha poi concluso dicendo che a parer suo se non le rispondono lei impazzisce ancora di più.

