Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in inda ieri su Canale 5 ha fatto il suo ingresso nella casa Micol Incorvaia e si è subito scontrata con Antonella Fiordelisi. Il motivo? C’entra Edoardo Donnamaria. Il gieffino e la nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini la scorsa estate hanno avuto un flirt durato solo pochi giorni, sono però rimasti molto amici.

Ieri sera all’ex la sorella di Clizia Incorvaia ha detto che non vede da parte della Fiordelisi il suo stesso coinvolgimento, parole che hanno molto infastidito Antonella. Micol è una nuova concorrente del Grande Fartello Vip, non appena ha raggiunto gli altri gieffini in salotto la nuova fiamma di Donnamaria con ironia pungente le ha detto: “Non sapevo facessi l’opinionista, che giudichi…hai detto che lui è preso e io no.” Dopo aver chiesto loro come fosse iniziata e finita la loro relazione ha lanciato una frecciatina alla Incorvaia chiedendole se a letto non andava bene.

La nuova gieffina ha subito tenuto testa ad Antonella Fiordelisi dicendole che ci sono cose che prescindono dalla sessualità, ha poi continuato dicendo che ci sono caratteri che a volte non si prendono. Edoardo Donnamaria ha spiegato che nei tre giorni trascorsi insieme in Sicilia si erano molto piaciuti. Quando però sono stati a Roma nella stessa casa h24 si sono resi conti che non erano fatti per stare insieme. Ci saranno altri battibecchi tra la Fiordelisi e Micol Incorvaia nella casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Antonella Fiordelisi, flirt con Giletti: il padre svela la verità