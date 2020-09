GF Vip, Adua Del Vesco sull’anoressia: “A volte ho paura di me stessa”

Adua Del Vesco sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La nota attrice in passato ha dovuto affrontare un periodo molto difficile e delicato a casa dell’anoressia, ne parlerà spesso nella casa più spiata d’Italia con la speranza di aiutare chi ad oggi sta affrontando questo problema.

Anni fa Adua Del Vesco ha rischiato di morire, ma in quel momento non se ne rendeva conto. Mangiare per lei era diventato un ostacolo, voleva a tutti i costi essere ‘magra e perfetta’, è arrivata a pesare 32 kg, ha corso tanti rischi. Fortunatamente ne è uscita grazie all’aiuto e al sostegno della sua famiglia e del fidanzato. Ieri al Grande Fratello Vip l’attrice ha parlato del delicato periodo vissuto, ai suoi compagni di avventura ha raccontato che gli ultimi due anni sono stati quelli più difficili. La geffina è riuscita a non toccare cibo anche per un’intera settimana, addirittura non voleva nemmeno bere. Non aveva più nemmeno la forza di camminare, stava tutto il giorno a letto. I suoi organi iniziavano a non funzionare più bene.

Adua Del Vesco parla dell’anoressia al GF Vip, sta male per aver fatto soffrire la madre

Agli altri gieffini Adua Del Vesco ha confidato che aver fatto soffrire sua madre la fa stare molto male. In merito a ciò ha detto: “Mia madre l’ho distrutta. I medici dicevano che non c’era niente da fare, perché ero dura. Non ascoltavo nessuno”. Subito dopo la gieffina è scoppiata in lacrime e ha detto: “La gente mi guardava come se facessi schifo, il mio fidanzato stava accanto a me. La gente mi guardava male. Ai miei genitori dicevano che mi drogavo, non che fossi anoressica”. Mentre ascoltavano il suo racconto, anche Tommaso Torzi e Patrizia De Blanck si sono commossi. La Del Vesco ha fatto sapere di essere cambiata quando si è trasferita a Roma. Patrizia le ha chiesto se quando è approdata nel mondo dello spettacolo le dicevano che doveva essere perfetta e magra, lei ha risposto: “Hai detto bene”.

La giovane attrice si rende conto di essere stata un po’ troppo dura con la madre, forse lo ha fatto perché si sentiva sola ma sa che non lo meritava. Quando stava così male era fidanzata con Gabriel Garko, anche lui le è stato molto vicino. Adua Del Vesco oggi sta bene, anche se si rende conto di non esserne completamente uscita. Ha buttato via le bilance perché non le interessa più sapere quanto pesa ma le capita di sentirsi in colpa per qualcosa che ha mangiato. Lei stessa ha detto: “A volte ho paura di me stessa“, ci ha tenuto però a precisare che riesce a gestire la situazione. L’attrice ha poi concluso dicendo che non bisogna cercare la perfezione perché questa non esiste, a detta sua bisogna sempre accettarsi.