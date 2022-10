Giaele De Donà bisessuale, il fratello svela: “Teme molto il giudizio”

Giaele De Donà sta partecipando alla settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Nella casa più spiata d’Italia ha rivelato che il suo è un matrimonio libero, una confessione che le ha fatto fare i conti con molto critiche e polemiche. Sul suo privato sono emersi altri inediti dettagli, la gieffina è bisessuale.

Il fratello della De Donà in un’intervista rilasciata a Fanpage ha rivelato che prima di entrare nella casa del Grande Fratello ha avuto paura. Qualche giorno prima lo ha infatti chiamato ed era disperata, sapeva che in molti l’avrebbero attaccata e criticata se avesse tirato fuori la storia del ‘matrimonio libero’. Ha poi rivelato che in famiglia non ne erano tutti al corrente, il nonno lo ha scoperto guardando il reality. Ha poi aggiunto: “Giaele teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità, ha paura che questo possa compromettere la sua carriera in futuro.”

Il fratello di Giaele De Donà ha fatto sapere che non è affatto d’accordo sul matrimonio libero perché non crede in questo tipo di amore non convenzionale. Più volte a causa dei loro diversi pensieri si sono scontrati, ma anche non è d’accordo sostiene la sorella in tutto quello che fa. Ha poi rivelato: “Anche il fatto di essere bisessuale per lei è motivo di vergogna. Teme molto il giudizio della nostra famiglia.” Su questo però hanno combattuto insieme, si sono anche scambiati confessioni molto profonde e intime.

