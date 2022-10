Adriana Volpe ha denunciato l’ex marito Roberto Parli per minacce e maltrattamenti, una denuncia che ha fatto scattare nei suoi confronti il divieto di avvicinamento a lei e alla figlie Gisele. Il matrimonio è giunto al capolinea nel 2020, erano sposati dal 2008 e sembravano molto complici e innamorati. L’imprenditore le aveva fatto una sorpresa durante la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip, anche in quella occasione sembrano molto affiatati.

Le cose però sono cambiate dopo il reality, lei notò subito che era diverso. Anche il padre della Volpe si era accorto del cambiamento di Roberto Parli, tra le altre cose prelevava importanti somme dal conto della moglie, ben 22mila euro in un mese. Mesi dopo le ha confessato che investendo online aveva perso dei soldi. Il processo contro l’ex marito di Adriana Volpe è iniziato e si sta svolgendo a Roma, in aula lei ha raccontato i difficili momenti vissuti in casa dopo la sua partecipazione al GF Vip.

Adriana Volpe ha raccontato che ad un certo punto l’ex marito Roberto Parli davanti ai suoi genitori ha iniziato a minacciarla dicendo che l’avrebbe distrutta e che le avrebbe portato via la bambina per non fargliela vedere più. A detta sua non era più l’uomo che aveva conosciuto. Tra le varie cose in tribunale ha rivelato: “Ho vissuto nel panico. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo’.”

La conduttrice ha fatto poi sapere che la morte del padre ha turbato particolarmente l’ex. In quel periodo di forte crisi si svegliava tardissimo ed era lucido nel pomeriggio. La sera però si trasformava, perdeva le staffe e diventava aggressivo.