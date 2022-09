Adriana Volpe si svela: “Un nuovo amore? Spero di incontrarlo”

Adriana Volpe dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli si dedica alla figlia Giselle e alla sua carriera, al momento non c’è nessun uomo che le fa battere il cuore. Con l’amore però non ha chiuso, lei infatti sogna di innamorarsi ancora, a farlo sapere è stata lei stessa in un intervista rilasciata a Diva e Donna.

È chiaro che la sua vita ha subito non pochi cambiamenti dopo la fine della sua storia d’amore con l’ormai ex marito. La conduttrice ha fatto sapere che ora è tutto sulle sue spalle, affrontano le cose giorno dopo giorno, per lei è un momento delicato. Parlando della sua vita sentimentale ha confermato di essere single, desidera però tornare ad amare, in merito a ciò ha detto: “Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli.”

Questo qualcuno ad oggi non è ancora arrivato, Adriana Volpe ha rivelato che in questo momento sta bene così, alla sua indipendenza ci tiene davvero molto. Parlando poi della possibilità di avere un nuovo amore nella sua vita ha concluso dicendo: “Non lo cerco, ma spero di incontrarlo“.

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe fuori dal GF Vip, parla lei: “Torno alla conduzione”