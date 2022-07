Chiara Ferragni, figli: ecco perché si chiamano Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez condividono continuamente la loro quotidianità sui social con i loro milioni di follower, la loro meravigliosa famiglia è molto amata e seguita. Da quando si sono messi insieme non si sono più separati e sono più innamorati che mai. La coppia in questi anni ha compiuto passi davvero importanti, come convolare a nozze e metter su famiglia.

Dalla loro famosa storia d’amore sono nati i figli Leone e Vittoria, anche loro sono sempre presenti sui profili social dei genitori e continuano a conquistare l’affetto dei fan. Nelle scorse ore un follower su TikTok ha chiesto all’amatissima influencer come mai lei e Fedez hanno dato questi nomi ai loro figli, lei ha chiaramente detto che è stata lei a proporli al marito, al rapper sono subito piaciuti. Chiara Ferragni ha fatto sapere che ‘Leone’ da sempre era uno dei suoi nomi preferiti da maschio, probabilmente perché è ossessionata da Il Re Leone. Poco prima di incontrare il marito aveva fatto il tatuaggio di un leone e una leonessa, che per lei rappresentava il simbolo dell’amore, si sentiva una leonessa in cerca del suo leone.

La moglie di Fedez ha continuato dicendo che dopo aver conosciuto il rapper quel tatuaggio ha assunto ancor più significato perché rappresentava il loro amore. Ha poi aggiunto: “Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”. Chiara Ferragni ha poi parlato del nome della figlia dicendo che il nome Vittoria le è sempre piaciuto. Quando ha scoperto di essere incinta di una femminuccia è stata la sua prima scelta. Ha rivelato che le piace anche il soprannome Vitto e ha poi concluso dicendo: “Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.