Sfogo social di Chiara Ferragni: “Ne ho passate tante, ma…”

Non è certo un segreto che non sono stati mesi sereni per Chiara Ferragni, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello sentimentale. Da quando è scoppiato il caso del ‘pandoro’ sta facendo i conti con le indagini della Procura e ha dovuto affrontare anche la fine della sua storia d’amore con Fedez.

La loro rottura continua ad essere oggi non poco chiacchierata. Lui è stato già pizzicato in compagnia di un’altra ragazza e sembra che tra loro ci sia molto più di una semplice amicizia. Nelle scorse ore la nota influencer si è lasciata andare ad un nuovo sfogo social mentre era in ufficio, ha deciso di parlare un po’ con i suoi seguaci perché non lo faceva da un po’. Ci ha tenuto a ringraziarli perché è anche grazie ai loro commenti e al fatto che sono sempre stati al suo fianco se oggi ha una nuova energia.

Chiara Ferragni ha fatto sapere che sta lavorando molto su se stessa in questo momenti molto diverso della sua vita. Ha poi aggiunto: “Ne ho passate tante, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile.” Ha poi fatto sapere di essere entusiasta per i suoi nuovi progetti e per la sua nuova vita.

