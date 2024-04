Amadeus conferma l’addio alla Rai: “È tempo di nuove sfide”

Da un po’ non si fa che parlare dell’addio di Amadeus alla Rai, una notizia ad oggi ufficiale che lui stesso ha confermato. Nelle scorse ore tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a far sapere che per lui lavorare in Rai è stato motivo di orgoglio e di responsabilità oltre che un piacere. Ha ringraziato il pubblico e tutti i dirigenti che ha incontrato negli anni e che gli hanno dato fiducia.

Il noto ed amato conduttore ha ammesso che non è stata una scelta facile, anche per via degli importanti sforzi fatti da Rai per trattenerlo. Ci ha tenuto a precisare che non ha mai chiesto di favorire i suoi familiari p escludere passati collaboratori, non è nel suo stile e sono quindi notizie fake quelle circolate negli ultimi giorni. Amadeus ha continuato dicendo che appartengono al pubblico il programmi che ha avuto la possibilità di realizzare e per lui rappresentato un pezzo di vita e di cuore.

Per anni è entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone e ha provato a ripagare l’apprezzamento e l’affetto ricevuto con il rispetto, la professionalità e la libertà, mettendo sempre tutto se stesso. Ha poi concluso dicendo: “Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in TV”. Amadeus resterà in Rai fino al termine del suo contratto, il prossimo 31 agosto. In questi mesi continuerà a condurre Affari tuoi e durante l’estate sarà al timone del concerto Una Nessuna e Centomila.

LEGGI ANCHE -> Giuseppe Giofrè sull’ex fidanzato: “È il mio unico grande amore”